O São Paulo oficializou nesta semana a renovação de contrato do lateral- direito Igor Felisberto até 31 de março de 2029. O novo vínculo, com multa rescisória de 80 milhões de euros (R$ 514,8 milhões, na cotação atual), representa um importante voto de confiança do clube no jovem de 18 anos, considerado uma das maiores promessas da posição no futebol brasileiro.

Nascido em Içara-SC, em 2007, Igor está no São Paulo desde os 11 anos de idade, quando chamou a atenção de um olheiro do clube em um torneio de futsal em Santa Catarina, e passou a ser alojado no Centro de Formação de Atletas de Cotia aos 13 anos. O lateral comemorou a renovação do acordo.

- Já tenho sete anos de São Paulo e posso dizer que o clube é a minha casa. Meus sonhos estão aqui e estou muito motivado pelos meus próximos passos com essa camisa - disse Igor Felisberto, que foi às redes pelo Brasileirão Sub-20 nesta quinta-feira (29), no empate por 1 a 1 com o Internacional.

Com apenas 16 anos, o lateral foi titular do time Sub-20 na Copinha de 2024 e chamou a atenção do então treinador da equipe profissional, Thiago Carpini, que o relacionou a algumas partidas do Paulistão do ano passado. Precoce, Igor Felisberto colecionou convocações para as Seleções Brasileiras de base e, com apenas 17 anos, foi convocado por Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano Sub-20, no último mês de janeiro, mas acabou cortado da competição por lesão.

Pelo São Paulo, em 2024 Felisberto foi o autor do gol do título da Dallas Cup Sub-19 e da assistência para Lucas Ferreira anotar o gol da virada são-paulina na decisão da Copa do Brasil Sub-20, contra o Palmeiras. Na edição de 2025 da Copinha, vencida pelo Tricolor, Igor disputou a primeira rodada antes de se apresentar à Seleção Sub-20, na Granja Comary.

- Eu sinto que não poderia estar em um lugar melhor para me desenvolver como atleta. O trabalho realizado pelo clube em Cotia é fora de série e dá todas as condições para um jovem jogador evoluir e realizar seus sonhos. Estou muito orgulhoso por poder continuar minha trajetória aqui e quem sabe num futuro próximo poder escrever meu nome na história do São Paulo - concluiu Igor Felisberto.