O técnico Mano Menezes muda mais de meio time do Grêmio para enfrentar o Alianza Lima, nesta quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), em Lima, no Peru, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. São seis mudanças em comparação com a derrota por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no último domingo (13), no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Igor Serrote e Marlon nas laterais

Na lateral direita, Igor Serrote retoma a titularidade no lugar do zagueiro Gustavo Martins, que vinha atuando improvisado. Na lateral esquerda, Marlon, que não pôde jogar diante do Cruzeiro porque pertence à Raposa, retorna à equipe no lugar de Lucas Esteves.

Dodi e Edenilson no meio-campo

No meio-campo, Dodi volta após cumprir suspensão contra o Cruzeiro. Outra novidade é Edenilson. Com isso, Alex Santana e Cristaldo vão para o banco de reservas.

Aravena e André Henrique no ataque

Na ponta esquerda, Aravena ganha oportunidade na vaga de Amuzu. No comando do ataque, sem Braithwaite, que ainda se recupera de desconforto no tornozelo, e Arezo, que saiu por empréstimo para o Peñarol, do Uruguai, André Henrique será titular. Ele marcou o único gol na derrota gremista para o Cruzeiro.

Com todas essas alterações, o Grêmio enfrentará o Alianza Lima com Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Edenilson e Aravena; André Henrique.