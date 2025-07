Gol do Palmeiras faz torcedores lamentarem: ‘Vai fazer falta demais’

O Palmeira abriu o placar da partida contra o Mirassol no segundo tempo, nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O lance do gol, porém, fez torcedores lamentarem na web. Richard Ríos, próximo de sair do clube, alvo de times europeus, iniciou a jogada com um passe em profundidade.

Web reage a passe de Richard Ríos

Palmeiras vê ‘leilão’ por Ríos, aguarda novas propostas e mantém postura firme

O Palmeiras sabe que será difícil segurar Richard Ríos nesta janela de transferências, mas mantém postura firme e aceita iniciar tratativas pelo jogador apenas por propostas superiores a 30 milhões de euros (R$ 194 milhões, na cotação atual). Em destaque após a participação no Mundial, o colombiano entrou no radar de diversos clubes do futebol europeu, e a diretoria alviverde vê com bons olhos o aumento da concorrência pela contratação do atleta.

Com a chegada de novas propostas, o Palmeiras viu as ofertas iniciais aumentarem e conta com maior poder de barganha nas negociações, impulsionado pelo montante faturado no torneio continental — valor que, inclusive, não está incluído no orçamento esportivo previsto para a temporada.

De acordo com apuração da reportagem, o Palmeiras entende que Richard Ríos deve receber novas investidas nos próximos dias e não tem pressa para destravar qualquer acordo. Vale lembrar que a janela de transferências do segundo semestre permanecerá aberta até o dia 2 de setembro, período entre os dois jogos das oitavas de final contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Até o momento, Roma e Zenit foram os clubes que demonstraram maior interesse no jogador, enviaram detalhes contratuais ao estafe e tentaram avançar nas tratativas. O Palmeiras, por sua vez, segue irredutível e recusou todas as ofertas inferiores aos valores estipulados.

A preferência de Richard Ríos é por uma transferência para um mercado competitivo e de projeção mundial, pensando na chegada da Copa do Mundo. Com isso, a equipe italiana leva vantagem sobre os russos, que recentemente acertaram a contratação de Gerson.

Clubes do futebol português, como Porto e Benfica, também sondaram a situação do atleta, mas se afastaram momentaneamente da disputa após a pedida do Palmeiras. A possibilidade de disputar a fase preliminar da Champions League pelos Encarnados era o principal atrativo, mas a diretoria do clube optou por deixar a concorrência por não conseguir atingir os valores exigidos e por não querer entrar em um leilão nesta janela.

Procurado, o Palmeiras afirmou não ter nenhuma atualização nas negociações por Richard Ríos e reforçou que conta com o atleta para a sequência da temporada. Nesta quarta-feira (16), a equipe comandada por Abel Ferreira reencontra a torcida no Allianz Parque, onde enfrenta o Mirassol, a partir das 19h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão.