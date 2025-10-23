Promessa do sub-17 vive impasse e cogita deixar o Athletico

Destaque do sub-17, o lateral-direito Marcos Aurélio, também conhecido como Marquinhos, cogita deixar o Athletico. O jogador de 16 anos foi titular na campanha de semifinalista do Brasileirão da categoria.

O Lance! apurou que o Furacão ofereceu o aumento da ajuda de custo de R$ 1 mil, que ocorre desde 2022, para R$ 3 mil. O clube se apoia no contrato de formação, assinado em 2023, para manter o jovem atleta e decidiu não propor o primeiro contrato profissional.

O Athletico, internamente, entende que ainda não há a necessidade de profissionalizar o jogador, que tem essa liberação a partir de 16 anos, completados em agosto. Caso ofereça esse contrato, o atleta passa a ter uma multa rescisória de 2.000 vezes superior ao salário, como aconteceu com na saída de Kauã Moraes para o Cruzeiro.

Do outro lado, o staff do lateral olha o tratamento do Furacão como desvalorização. Os empresários temem que, mesmo que possa se desvincular legalmente do clube, terão dificuldade para acertar com outro time por receio de um "boicote".

Marcos Aurélio, por exemplo, já recebeu sondagens de SAF's no Brasil. Uma delas, a mais interessada, é de um conglomerado de clubes pelo mundo.

A negociação tem sido conduzida por Marildo Campos, diretor das categorias de base atleticana, e a Dream Soccer Agency (DSA Sports), empresa de agenciamento que representa Marcos Aurélio. A expectativa é de que a permanência ou saída tenha um desfecho até o final desta semana.

Marcos Aurélio no Athletico

Marcos Aurélio é titular da equipe de comandada por Guilherme Nascimento, que parou na semifinal do Campeonato Brasileiro para o Atlético-MG, que se sagrou campeão. O Athletico terminou o turno único na segunda colocação, com 39 pontos, a sete pontos do líder Palmeiras, que foi eliminado na semi pelo vice Grêmio.

No Brasileirão, Marcos Aurélio foi titular em nove das 13 partidas na campanha, com um gol marcado. Já na temporada, o lateral-direito do Athletico fez 25 jogos e começou em 16 deles, com nove assistências entre o estadual e o torneio nacional.

Com perfil mais ofensivo, o jovem jogador tem duas grandes características: o arranque e a velocidade. Números internos no Furacão apontam que o lateral já atingiu 36,2 km/h em jogo, com dados captados por dispositivos GPS que monitoram os atletas.

No CT do Caju desde os 12 anos, Marcos Aurélio chegou ao clube no início de 2022. Ele passou pelo sub-13 e assinou contrato de formação em 2023, quando estava no sub-15, com uma ajuda de custo mensal.

A ligação de Marcos Aurélio com Daniel Alves e pai de Endrick

Marcos Aurélio, do sub-17 do Athletico, faz chamada de vídeo com Daniel Alves. Foto: Reprodução

Em uma posição carente no futebol brasileiro, Marcos Aurélio recebe orientações de um ex-atleta experiente: Daniel Alves, 42 anos. O último clube dele foi o Pumas, do México, em janeiro de 2023, pouco antes de ser preso na Espanha - ele saiu em liberdade provisória em fevereiro de 2024 e foi inocentado em março deste ano por insuficiência de provas.

Além desse aconselhamento, o pai do atacante Endrick, do Real Madrid, participa da gestão da carreira do lateral rubro-negro. Douglas Sousa é um dos empresários envolvidos na DSA Sports desde 2023, três anos depois de largar a função de faxineiro no Palmeiras.

A convite de Adriano Ribeiro, agente Fifa e outro sócio da empresa, o agora agente ajuda a gerir 51 atletas. Um deles é o lateral-esquerdo Pablo, 19 anos, que estreou profissionalmente pelo Internacional no Campeonato Gaúcho deste ano.

Adriano Ribeiro e Douglas Sousa, pai de Endrick, na DSA Sports. Foto: Reprodução/Instagram

Athletico na Série B

A cinco rodadas do fim, o Athletico não vence há quatro jogos na Série B, com duas derrotas e dois empates. O Furacão ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4.