O Athletico precisa de um desempenho quase perfeito na reta final da Série B para conseguir o acesso. O Furacão não vence há quatro jogos e tem mais cinco rodadas para reverter a situação.

O clube paranaense é o sétimo colocado, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 24,2% de chance de acesso à Série A.

A equipe de Odair Hellmann ainda enfrenta o Amazonas (19º colocado, casa), Goiás (6º, fora), Volta Redonda (17º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América-MG (14º, casa). Ou seja, quatro adversários brigam contra o rebaixamento, enquanto um é adversário direto na briga para subir.

Pontuação para o Athletico subir na Série B

A média histórica da Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. Assim, o Athletico não pode mais perder até o fim da Segundona, com direito a um empate e quatro vitórias, em 86,6% de aproveitamento.

Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. Com esse cenário, a equipe rubro-negra precisaria de 100% de aproveitamento, com cinco triunfos seguidos, para garantir o acesso.

A história, contudo, traz outras possibilidades. Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.

Furacão tem que chegar, pelo menos, a 63 pontos ao fim da Série B. Foto: Roberto Souza/Athletico

Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B

2006: 61 pontos (América-RN)

2007: 59 pontos (Vitória)

2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)

2009: 65 pontos (Atlético-GO)

2010: 63 pontos (América-MG)

2011: 61 pontos (Sport)

2012: 71 pontos (Vitória)

2013: 60 pontos (Figueirense)

2014: 62 pontos (Avaí)

2015: 65 pontos (América-MG)

2016: 63 pontos (Bahia)

2017: 64 pontos (Paraná Clube)

2018: 60 pontos (Goiás)

2019: 62 pontos (Atlético-GO)

2020: 61 pontos (Cuiabá)

2021: 64 pontos (Avaí)

2022: 62 pontos (Vasco)

2023: 64 pontos (Atlético-GO)

2024: 64 pontos (Ceará)

Próximos jogos do Athletico na Série B

Athletico x Amazonas: segunda (27), às 21h30, Arena da Baixada

Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada