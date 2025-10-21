menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Série B: saiba a pontuação para o Athletico subir nas últimas cinco rodadas

Furacão precisa de, no mínimo, 86,6% de aproveitamento

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 21/10/2025
17:15
Athletico Vila Nova gol comemoração
imagem cameraAthletico não pode mais perder nas últimas cinco rodadas da Série B. Foto: José Tramontin/Athletico
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico precisa de um desempenho quase perfeito na reta final da Série B para conseguir o acesso. O Furacão não vence há quatro jogos e tem mais cinco rodadas para reverter a situação.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O clube paranaense é o sétimo colocado, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 24,2% de chance de acesso à Série A.

A equipe de Odair Hellmann ainda enfrenta o Amazonas (19º colocado, casa), Goiás (6º, fora), Volta Redonda (17º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América-MG (14º, casa). Ou seja, quatro adversários brigam contra o rebaixamento, enquanto um é adversário direto na briga para subir.

continua após a publicidade

Pontuação para o Athletico subir na Série B

A média histórica da Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. Assim, o Athletico não pode mais perder até o fim da Segundona, com direito a um empate e quatro vitórias, em 86,6% de aproveitamento.

Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. Com esse cenário, a equipe rubro-negra precisaria de 100% de aproveitamento, com cinco triunfos seguidos, para garantir o acesso.

continua após a publicidade

A história, contudo, traz outras possibilidades. Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

torcida Athletico Arena da Baixada
Furacão tem que chegar, pelo menos, a 63 pontos ao fim da Série B. Foto: Roberto Souza/Athletico

Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B

  • 2006: 61 pontos (América-RN)
  • 2007: 59 pontos (Vitória)
  • 2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)
  • 2009: 65 pontos (Atlético-GO)
  • 2010: 63 pontos (América-MG)
  • 2011: 61 pontos (Sport)
  • 2012: 71 pontos (Vitória)
  • 2013: 60 pontos (Figueirense)
  • 2014: 62 pontos (Avaí)
  • 2015: 65 pontos (América-MG)
  • 2016: 63 pontos (Bahia)
  • 2017: 64 pontos (Paraná Clube)
  • 2018: 60 pontos (Goiás)
  • 2019: 62 pontos (Atlético-GO)
  • 2020: 61 pontos (Cuiabá)
  • 2021: 64 pontos (Avaí)
  • 2022: 62 pontos (Vasco)
  • 2023: 64 pontos (Atlético-GO)
  • 2024: 64 pontos (Ceará)

Próximos jogos do Athletico na Série B

Athletico x Amazonas: segunda (27), às 21h30, Arena da Baixada

Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias