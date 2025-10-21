Série B: saiba a pontuação para o Athletico subir nas últimas cinco rodadas
Furacão precisa de, no mínimo, 86,6% de aproveitamento
O Athletico precisa de um desempenho quase perfeito na reta final da Série B para conseguir o acesso. O Furacão não vence há quatro jogos e tem mais cinco rodadas para reverter a situação.
O clube paranaense é o sétimo colocado, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 24,2% de chance de acesso à Série A.
A equipe de Odair Hellmann ainda enfrenta o Amazonas (19º colocado, casa), Goiás (6º, fora), Volta Redonda (17º, casa), Ferroviária-SP (15º, fora) e América-MG (14º, casa). Ou seja, quatro adversários brigam contra o rebaixamento, enquanto um é adversário direto na briga para subir.
Pontuação para o Athletico subir na Série B
A média histórica da Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. Assim, o Athletico não pode mais perder até o fim da Segundona, com direito a um empate e quatro vitórias, em 86,6% de aproveitamento.
Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. Com esse cenário, a equipe rubro-negra precisaria de 100% de aproveitamento, com cinco triunfos seguidos, para garantir o acesso.
A história, contudo, traz outras possibilidades. Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.
Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B
- 2006: 61 pontos (América-RN)
- 2007: 59 pontos (Vitória)
- 2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)
- 2009: 65 pontos (Atlético-GO)
- 2010: 63 pontos (América-MG)
- 2011: 61 pontos (Sport)
- 2012: 71 pontos (Vitória)
- 2013: 60 pontos (Figueirense)
- 2014: 62 pontos (Avaí)
- 2015: 65 pontos (América-MG)
- 2016: 63 pontos (Bahia)
- 2017: 64 pontos (Paraná Clube)
- 2018: 60 pontos (Goiás)
- 2019: 62 pontos (Atlético-GO)
- 2020: 61 pontos (Cuiabá)
- 2021: 64 pontos (Avaí)
- 2022: 62 pontos (Vasco)
- 2023: 64 pontos (Atlético-GO)
- 2024: 64 pontos (Ceará)
Próximos jogos do Athletico na Série B
Athletico x Amazonas: segunda (27), às 21h30, Arena da Baixada
Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha
Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada
