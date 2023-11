O pedido ainda passará pela avaliação do Presidente do STJD, que deve acontecer em breve. Caso a decisão seja favorável, as medidas entrarão em vigor até o julgamento do caso pela Justiça Desportiva em primeira instância. Se ocorrer a aprovação da liminar, Coritiba e Cruzeiro devem jogar as partidas restantes do Campeonato Brasileiro sem torcida, seja atuando como mandantes ou visitantes.