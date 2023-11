Os torcedores de Cruzeiro e Coritiba podem ter prejudicado seus clubes na reta final do Brasileirão por conta da confusão na Vila Capanema, neste sábado (11). O Lance! conversou com Ronaldo Piacente, procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que explicou quais as possíveis punições para as equipes.