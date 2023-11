O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) anunciou que vai analisar as imagens das brigas entre as torcidas de Coritiba e Cruzeiro, que invadiram o campo da Vila Capanema, no sábado (11). O tribunal deve punir os times com jogos sem torcida por 30 dias, ou seja, não contariam com o apoio das arquibancadas na reta final do Campeonato Brasileiro.