O Bahia está final da Copa do Nordeste graças a dois personagens principais que brilharam na noite da última quarta-feira, contra o Ceará: Everton Ribeiro e o jovem Tiago. Aos 49 minutos do segundo tempo, quando a partida já se encaminhava para os pênaltis e a tensão pairava na Arena Fonte Nova, o experiente camisa 10 cruzou na medida para a joia tricolor, que brilhou mais uma vez e colocou o time na decisão.

Tiago entrou na vaga de Ademir aos 38 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava truncado e o Bahia, apesar do domínio, não conseguia furar o bloqueio do Vozão. O garoto de 20 anos, então, precisou de dez minutos para aparecer no lugar certo e na hora certa para marcar seu quinto gol pelo Tricolor e garantir a explosão da torcida.

— Felicidade muito grande. É gratificante para mim poder jogar minha segunda final no profissional. Para mim é uma emoção maravilhosa ajudar o Bahia a chegar na decisão da Copa do Nordeste — comemorou o atleta na zona mista pós-jogo.

Briga por titularidade no Bahia

Essa não é a primeira vez que Tiago, promovido para o profissional nesta temporada por Rogério Ceni, entra para decidir o jogo. Ainda na fase de grupos da Copa do Nordeste, ele foi titular contra o Náutico na Arena Fonte Nova e marcou dois gols da vitória tricolor por 3 a 1.

Antes disso, ele saiu do banco de reservas no clássico Ba-Vi, válido pela nona rodada do Brasileirão, e deu assistência para o gol de Michel Araújo na etapa final. Tudo isso sem falar que, contra o próprio Ceará, ele sofreu o pênalti que deu origem ao gol de Everton Ribeiro também na reta final do jogo, pela quinta rodada da Série A. Outra vitória magra por 1 a 0.

Esses são ingredientes que credenciam Tiago a sonhar com mais oportunidades no ataque titular do Bahia, seja pelas pontas, como vem sendo bastante utilizado, ou como centroavante, na vaga de Willian José ou Lucho Rodríguez.

— Tudo isso que vem acontecendo durante os jogos é fruto de muito trabalho e dedicação nos treinamentos. A decisão de ser titular ou reserva é do professor Rogério Ceni, mas eu estou pronto para entrar a qualquer momento e ajudar o Bahia em grandes competições — avisou.

Agora o Bahia se prepara para enfrenta o Santos às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. Pode ser mais uma chance para Tiago brilhar, desta vez sob os olhares atentos de Carlo Ancelotti.