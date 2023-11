No apagar das luzes, Robson apareceu nas costas da zaga cruzeirense para finalizar de primeira e garantir a vitória do Coritiba. O gol revoltou a torcida do clube mineiro, que invadiu o gramado e protagonizou uma briga generalizada com torcedores locais. Os jogadores de ambas as equipes deixaram o campo, e policiais do batalhão de choque precisaram conter a confusão. Depois de mais de 30 minutos de paralisação, o jogo foi retomado e terminou com vitória do Coxa.