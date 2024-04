Presidente do Vitória provoca Bahia após o título: ‘Time de tostão que ganha do de milhão’

Presidente do Vitória cutucou o Bahia após o apito final (Foto: Reprodução/TVE)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:36 • Salvador (BA)

Após o apito final, o presidente do Vitória, Fábio Mota, provocou o Bahia. Segundo o dirigente, o Rubro-Negro é o maior clube do Nordeste e o time de "tostão" venceu de "milhão".

Um abraço para a galera que está no estacionamento. Somos campeões nação, vibra aí nação. O título veio para o melhor. O melhor do Nordeste, hoje, é o Esporte Clube Vitória, que é um time de tostão que ganha do time de milhão — provocou Fábio Mota

O Vitória voltou a ser campeão do Campeonato Baiano após sete anos. Com o empate, o Rubro-Negro levantou a taça por vencer o Bahia no placar agregado, por 4 a 3.

Agora, o Vitória só volta a jogar no próximo domingo, para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. A partida será no domingo (14), às 18h30, no Estádio Barradão.