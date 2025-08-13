menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (13/08/2025); curtinhas do L!

Time segue treinando com foco no RB Bragantino

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraPartida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 13/08/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará se reapresentou e segue treinando nesta quarta-feira (13). O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, abrindo o returno da competição.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no último domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. Lourenço abriu o placar para o Alvinegro, mas Flaco López e Vitor Roque garantiram a virada para os mandantes.

A reapresentação do elenco aconteceu na terça-feira (12). O time continua treinando nesta nesta quarta-feira (13), com uma semana livre para o técnico Léo Condé. O próximo jogo do Alvinegro será no sábado (16), diante do RB Bragantino, na Arena Castelão. O embate terá início às 16h (de Brasília).

➡️ Ingressos de Ceará x RB Bragantino estão à venda: veja preços e onde comprar

Partida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Palmeiras e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará nesta quarta-feira (13). O próximo embate da categoria será contra o Anjos do Céu-CE, no sábado (16), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 entra em campo nesta quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB. A partida será válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (13). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 16/08 - 16h - Ceará x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
  • 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
  • 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 31/08 - a definir - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 13/08 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro

