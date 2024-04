Vitória é o campeão baiano (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vitória empatou com o Bahia e se consagrou o campeão do Campeonato Baiano no início da noite deste domingo (7). Os gols na Arena Fonte Nova foram marcados por Wagner Leonardo e Everton Ribeiro. No placar agregado o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 4 a 3.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Bahia estava atrás no placar agregado e partiu para cima do Vitória desde os primeiros minutos. Aos poucos, o Rubro-Negro foi gostando da partida, até que abriu o placar com o zagueiro Wagner Leonardo.

Em seguida, o Bahia saiu em velocidade em contra-ataque. Biel arrancou e cruzou. A bola sobrou para Everton Ribeiro deixar tudo igual.

No segundo tempo, as equipes até que tentaram passar a frente no placar. No entanto, goleiros fizeram grandes defesas. Além disso, os sistemas defensivos de Bahia e Vitória estavam sólidos e consistentes. Ao final, o Rubro-Negro administrou o resultado para gritar "é campeão".

Wagner Leonardo marcou o gol que garantiu o título rubro-negro (Foto: Renan Oliveira/AGIF)

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Vitória só volta a jogar no próximo domingo, para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. A partida será no domingo (14), às 18h30, no Estádio Barradão.

Já o Bahia entra em campo no meio da semana para enfrentar o Náutico pela quarta de final da Copa do Nordeste. A bola às 21h30 de quarta-feira (10), na Arena Fonte Nova.