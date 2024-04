Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:07 • Belo Horizonte (MG)

De virada, o Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 e conquistou o título do Campeonato Mineiro, neste domingo (7). Após sair perdendo com gol de Matheus Vital, o Galo superou a raposa com Saravia, Hulk e Scarpa balançando as redes. Assista aos melhores momentos no vídeo acima.