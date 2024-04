Leila revela que Palmeiras vai à polícia contra Textor

Copiar Link

Leila Pereira revelou em entrevista que o Palmeiras está processando John Textor, presidente do Botofago, em razão das acusações de manipulação de resultados realizadas pelo empresário norte-americano.

- Esse senhor já está falando essas barbaridades desde que fomos campeões brasileiros. O Palmeiras está processando o John Textor na esfera cível e já pedimos um inquérito policial. Ele tem que comprovar o que ele diz. Eu acho que o John Textor é a grande vergonha do futebol brasileiro - disse Leila Pereira.

A mandatária do Verdão cobrou uma "punição exemplar" caso o proprietário da SAF do Glorioso não comprove as acusações e disparou que Textor deveria ser banido do futebol brasileiro.

- Porque ele não prova. Tem que comprovar. Quem quer fazer uma denúncia séria não vai a podcast. Vá ao Ministério Público, apresente as suas provas. Se ele não comprovar, deve ser punido de maneira exemplar. Esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro - finalizou.

SUPOSTOS CASOS DE MANIPULAÇÃO

Segundo John Textor, presidente do Botafogo, as vitórias do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, em 2022, e por 5 a 0 sobre o São Paulo, em 2023, são exemplos de jogos que teriam sido manipulados.

Embora não tenha apontado nomes, o norte-americano afirmou que jogadores dos adversários do Verdão, além da arbitragem, foram os responsáveis.

