Presidente do Sport rebate xingamento de Lisca: ‘Precisa procurar um profissional’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 21:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Sport, Yuri Romão, rebateu o xingamento recebido do treinador Lisca, do América-MG, após a vitória por 2 a 1 do Coelho contra o Leão. Em entrevista ao canal "De Primeira", do jornalista Beto Largo, o dirigente usou palavras duras, mas não quis se estender no assunto.

- Ele precisa procurar um profissional (psicólogo). Não é um negócio normal, não é uma coisa... Não me dirigi a ele, não falei. Ele não merece nenhuma reflexão nossa sobre o assunto - disse.

O embate entre América-MG e Sport, realizado na última segunda-feira (28), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, marcou o reencontro do treinador com a equipe pernambucana, de onde saiu brigado. Após o resultado positivo na Arena Independência, Lisca se virou para as câmeras e xingou o presidente adversário.

- Manda esse presidente m**** tomar no **! Eu nunca vou perder para ele! Nunca! - exclamou.

Lisca saiu do Sport de forma muito conturbada em 2022. O técnico ficou menos de um mês no clube antes de aceitar a proposta do Santos. Por isso, deixou o Leão ouvindo vaias e críticas da diretoria.

Próximos compromissos de Sport e América-MG

Terceiro colocado da Série B e ainda na briga por título, o Sport enfrenta o Operário na segunda-feira (4), às 18h30 (de Brasília), fora de casa. No dia seguinte, o América-MG encara o Amazonas, às 19h, também longe dos seus domínios.