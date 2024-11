Raimar termina 2024 em alta pelo Remo

Raimar em ação pelo Remo (Foto: Remo / Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro

O lateral-esquerdo Raimar encerrou sua passagem pelo Clube do Remo com um desempenho em alto nível na temporada de 2024. Consistente e decisivo, o jogador se destacou como um dos principais atletas do Remo com uma regularidade que o consagrou entre os melhores do elenco.

Ao longo da temporada, Raimar registrou 2 gols e 1 assistência, além de inúmeras contribuições defensivas, consolidando-se como um dos pilares do time. Além dos números, o lateral demonstrou grande comprometimento tático e versatilidade, qualidades que o fizeram ser valorizado por clubes de todo o Brasil, interessados em contar com ele em 2025.

- O Remo me abriu as portas e eu sempre vou ter um carinho especial por esse clube e pela torcida, que me apoiou em campo. Fiz grandes amigos aqui e levo lembranças muito boas dessa fase - declarou Raimar, em tom de gratidão.

O jogador, que já desperta o interesse de equipes de diversas regiões do país, está otimista sobre o próximo ano:

- 2025 será um ano de novas oportunidades, e estou animado para o que está por vir. Quero continuar evoluindo e ajudar meu próximo clube a alcançar seus objetivos - completou.

A trajetória de Raimar no Remo foi marcada por atuações sólidas e emocionantes para os torcedores. Ele encerra sua passagem pelo clube para iniciar novos desafios em sua carreira, deixando para trás grande impressão durante sua passagem pelo Leão do Norte.

Raimar em ação pelo Remo (Foto: Divulgação / Remo)