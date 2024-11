Guilherme revelou ansiedade para acesso do Santos (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 20:28 • São Paulo (SP)

Não é só o torcedor do Santos que conta os minutos para o jogo contra o Vila Nova, neste sábado (2), às 16h30 (horário de Brasília). Em caso de vitória na Vila Belmiro, o Peixe pode garantir a vaga na Série A do próximo ano, desde que o Ceará tropece na rodada. Guilherme, atacante do alvinegro praiano, afirmou estar ansioso pelo acesso.

Santos remove assinaturas históricas de Pelé, Coutinho e Neymar do CT

- A ansiedade é natural. Estamos bem próximos do nosso objetivo, temos que fazer a nossa parte e esperar o Ceará no domingo, então a ansiedade faz parte. Mas temos que lidar bem com ela. Estamos preparados e bem treinados para amanhã. Tenho certeza que nossa torcida fará uma grande festa e vamos em busca dessa vitória - disse o jogador.

O Ceará entra em campo no domingo (3), em jogo contra o Avaí, às 18h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. O Santos está com oito de vantagem sobre o adversário, e pode aumentar a distância para 11 pontos em caso de vitória contra o Vila Nova.

Com três partidas restantes, o Ceará precisa vencer para ainda ter chances de ultrapassar o Santos na tabela. O Peixe venceu três nas últimas cinco partidas que disputou pela Série B. O último jogo foi a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano.

Guilherme marcou no último jogo do Santos (Divulgação/Santos FC)

Artilheiro

Guilherme marcou na vitória contra o Ituano. O jogador chegou a 9 gols na Série B e empatou com Giuliano na artilharia do Peixe na competição. Em boa fase, o atacante falou sobre a marca alcançada

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Trabalhamos para isso. Estou conseguindo ter uma boa temporada, ajudando desde o início com gols e assistências. Mas o mais importante é a entrega dentro de campo para ajudar meus companheiros e o Santos FC. Feliz com os números, mas meu foco é conseguir o acesso e depois disso ir em busca do título.