Presidente do Ceará fala de jogador emprestado pelo Corinthians: 'Total interesse'
Pedro Raul tem 16 gols com a camisa do Vovô
O Ceará vem tendo como um de seus destaques no Brasileirão o atacante Pedro Raul, que está emprestado pelo Corinthians. João Paulo Silva, presidente do Vovô, falou a respeito do interesse em manter o camisa 9.
— Pedro Raul foi um dos nossos principais jogadores do ano. Era uma posição muito carente, que a gente tinha dificuldade de encontrar. Um centroavante de área, que fizesse gol. O Pedro Raul entregou muito esse ano. Mas assim, dentro de uma realidade momentânea e financeira do clube, está fora da nossa realidade. Mas tenho interesse sim em continuar com o atleta - disse o presidente em entrevista à ESPN Brasil.
— Não cheguei a conversar ainda com o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians teve uma mudança de gestão recentemente. Temos uma relação muito boa. Mas quem sabe... Se o Corinthians puder emprestar o jogador para a gente na próxima temporada, o Ceará tem total interesse nisso - completou o dirigente.
Pedro Raul chegou ao Corinthians em 2024 e, no início deste ano, foi emprestado ao Ceará com uma divisão no pagamento dos salários. São 41 jogos com a camisa do Vovô, somando 16 gols e duas assistências. O atleta foi campeão estadual em cima do rival Fortaleza, com um tento no duelo de volta da final.
Próximos jogos de Ceará e Corinthians
Após a vitória diante do Corinthians, o Ceará voltará a campo na quinta-feira (20), em casa, contra o Internacional. A partida pelo Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).
Já o Corinthians terá pela frente um clássico. O time receberá o São Paulo no mesmo dia, a partir das 19h30 (de Brasília), pela Série A.
