Corinthians

Presidente do Corinthians abre o jogo sobre permanência de Dorival

Dirigente demonstra confiança no trabalho do treinador e projeta continuidade para a próxima temporada

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
21:41
imagem cameraDorival, técnico do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena. (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)
A temporada do Corinthians ainda não terminou, mas, se depender do presidente Osmar Stabile, a continuidade do trabalho do técnico Dorival Júnior está garantida para 2026.

Desde que chegou ao Corinthians, em abril, Dorival Júnior comandou a equipe em 34 partidas, com 15 vitórias, nove empates e 10 derrotas, alcançando aproveitamento de 53%. Nesse período, o time marcou 35 gols, média de um por jogo, e sofreu 27, o que representa 0,8 por partida.

— Dorival Júnior está garantido, está tranquilo. Está garantido para a próxima temporada — disse Stabile Osmar durante zona mista no sorteio do Paulistão 2026.

Em meio às oscilações na reta final da temporada, Osmar Stabile avaliou o desempenho da equipe sob o comando de Dorival Júnior e destacou a confiança na recuperação do time.

— Trabalho do Dorival é bom. Tivemos muitas lesões nesse tempo, gerou uma dificuldade enorme. Quando o time está completo, o rendimento é diferenciado. Tivemos três vitórias seguidas, tropeçamos nos últimos dois jogos, mas tenho certeza que nós vamos retomar — explicou o cartola em entrevista à TNT Sports.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Corinthians no Brasileirão

Após a derrota para o Ceará, o time de Dorival Jr despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

Osmar Stabile evitou apontar prioridades para a próxima temporada e afirmou que o Corinthians pretende manter o foco em todas as competições que disputar.

— Não tratamos de prioridades. Em todo campeonato temos que ir bem. Temos o Brasileiros, estamos trabalhando muito para chegar à Libertadores, e temos a Copa do Brasil. Tratamos todos os campeonatos da mesma forma — completou Stabile à Cazé TV.

Próximos jogos

  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

