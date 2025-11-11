Ingressos de Ceará x Internacional estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Internacional duelam na quinta-feira (20), na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Internacional, com promoção de 50% válida para todas as mulheres. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Norte: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

Superior Norte (acompanhante de sócio): R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Além da meia para mulheres, a venda tradicional de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Em relação à torcida do Internacional, a venda acontecerá de maneira exclusivamente online, no site Vozão Tickets.

Partida entre Internacional e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x Internacional

Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, o Ceará é o 12º colocado nesta Série A, com 42 pontos conquistados.

O Internacional, que trava uma briga contra o rebaixamento, empatou com o Bahia por 2 a 2 na última rodada. O time está em 15º lugar, com 37 pontos.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.