Ceará tem a quinta melhor defesa do Brasileirão; confira

Em meio à pausa para a Data Fifa, o Ceará segue se preparando com foco na sequência do Brasileirão. Um dos destaques na campanha do Vovô é o sistema defensivo, que ficou novamente sem sofrer gols na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians.

O Alvinegro tem a quinta melhor defesa da competição, com 30 gols sofridos em 33 jogos. Apenas Botafogo (28 gols sofridos), Palmeiras (28), Cruzeiro (22) e Flamengo (20) aparecem acima em tal quesito.

O dado passa pelo bom desempenho de nomes como o goleiro Bruno Ferreira e os zagueiros Marcos Victor e Willian Machado. A recomposição do meio-campo também apresenta a sua importância, tendo o volante Dieguinho entre os destaques.

Willian Machado na partida entre Ceará e Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Foi justamente a partir da marcação no meio que veio o gol do triunfo sobre o Corinthians. Lucas Mugni interceptou passe na hora da recomposição e carregou em velocidade. O atleta acionou Pedro Henrique, que cruzou para a finalização certeira de Galeano.

Apesar dos bons números defensivos, o desempenho do setor de ataque traz certa preocupação para o Ceará. A equipe é a quarta pior em gols marcados na competição, com 31 tentos.

Próximo jogo do Ceará

Após a vitória diante do Corinthians, o Ceará voltará a campo no dia 20 (quinta-feira), em casa, contra o Internacional. A partida pelo Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).

Após dois dias de folga, o elenco alvinegro realizou a sua reapresentação nesta quarta-feira (12). Os titulares no triunfo participaram de um trabalho regenerativo, enquanto que os demais participaram de um treinamento técnico.