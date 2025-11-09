Ceará quebra tabu contra o Corinthians no Brasileirão; confira

O Ceará venceu o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (9), na Neo Química Arena, valendo pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o placar, a equipe cearense quebrou um tabu apresentado pelo confronto.

Isso porque, como visitante, foi a primeira vitória do Ceará diante do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O histórico apresentava nove jogos, com cinco triunfos dos paulistas e quatro empates.

Considerando todos os torneios, o Vovô tinha apenas uma vitória fora de casa no confronto. O resultado veio em 2019, pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar do 1 a 0 naquele dia, o placar não foi o bastante para reverter a derrota por 3 a 1 na ida. Assim, o Timão avançou.

Partida entre Corinthians e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Renato Gizii/E.Fotografia/Gazeta Press)

Neste domingo, o atacante Galeano marcou o único gol do jogo. O atleta recebeu de Pedro Henrique na área e chutou de primeira, balançando as redes na Neo Química Arena. O Corinthians insistiu na busca pelo empate e chegou a tentar diversos cruzamentos, mas não teve sucesso.

Assim, o Ceará foi a 42 pontos e subiu para a 12ª posição, ultrapassando o adversário. Os paulistas, que agora ocupam o 13º lugar, têm a mesma pontuação e ficam atrás nos critérios de desempate.

Próximos jogos de Corinthians e Ceará

Após a derrota, o Corinthians terá pela frente um clássico. O time receberá o São Paulo no dia 20 (quinta-feira), a partir das 19h30 (de Brasília), pela Série A.

O Ceará, por sua vez, receberá o Internacional no mesmo dia. O embate pela Série A terá início às 21h30 (de Brasília).