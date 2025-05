Presidente da CBF representará Fifa em evento da ONU contra racismo

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, representará a Fifa em evento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre combate ao racismo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (9) pelo presidente da entidade máxima do futebol mundial, Gianni Infantino, durante reunião do Conselho. O encontro acontecerá no dia 20 de maio em Viena, na Áustria.

O evento é organizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e integra a programação da 34ª Comissão das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal (CCPCJ). A conferência reunirá representantes de diversos países e organizações nas instalações das Nações Unidas em Viena.

Infantino reconhece trabalho da CBF em anúncio

A CBF foi a primeira federação nacional a implementar punições esportivas específicas para casos de racismo e outras formas de intolerância no futebol. Este trabalho desenvolvido pela confederação brasileira foi reconhecido por Infantino durante o anúncio da indicação.

Rodrigues será o porta-voz da Fifa neste fórum internacional, onde compartilhará a experiência brasileira no combate ao racismo no futebol com líderes e especialistas de todo o mundo.

A reunião do Conselho da Fifa onde ocorreu o anúncio foi a última antes do 75º Congresso da entidade, agendado para 15 de maio no Paraguai.

— É uma honra imensa ser escolhido para representar a Fifa em um evento tão significativo e de alcance global como esse. O combate ao racismo é uma luta que transcende fronteiras e é um tema que carrego com profunda responsabilidade e compromisso em minha trajetória - disse Ednaldo ao site da CBF.

O presidente da CBF também destacou a importância do diálogo promovido pela ONU para evidenciar o papel do esporte na promoção da igualdade e inclusão.