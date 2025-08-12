Fora de América de Cali x Fluminense, Nonato tem lesão divulgada

O Fluminense atualizou o status de Nonato. O volante saiu da partida contra Bahia, neste sábado (9), pelo Brasileirão, reclamando de dores. O jogador realizou exames que não detectaram lesão muscular. Foi diagnosticada uma inflamação no tendão flexor da coxa.

Como o elenco viajou direto para a Colômbia, após o jogo pelo Brasileirão, em Salvador, o jogador retornou ao Rio de Janeiro para realizar exames.

— Ali foi um lance de jogo, eu senti meu joelho dar uma falseada, mas eu continuei, consegui terminar o jogo numa boa. Vamos reavaliar agora e ver como está — disse o meia após o empate na Arena Fonte Nova.

América de Cali x Fluminense

Fluminense e América de Cali se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30, no Estádio Pascual Gerrero, em Cali, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

O time colombiano chega às oitavas após se classificar em segundo lugar no Grupo C, em que o Huracán foi o líder. Nos playoffs, eliminou o Bahia com um empate sem gols em Salvador e uma vitória por 2 a 0 na Colômbia.

Além de Nonato, O Flu terá os desfalques de Thiago Silva, que trata lesão muscular na coxa, e Ignácio, que está em transição após contusão no ligamento colateral medial do joelho. O lateral esquerdo Fuentes e o atacante Soteldo também evoluíram de suas lesões e fazem transição. Nenhum deles viajou para a Colômbia.