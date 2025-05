CBF divulga nota sobre decisão de Gilmar Mendes de não afastar Ednaldo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma nota comentando o fato de o ministro Gilmar Mendes, do STF, ter rejeitado dois pedidos para afastar Ednaldo Rodrigues da presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. O fato aconteceu nesta quarta-feira (7), e as solicitações negadas foram apresentadas pela deputada federal Daniela do Waguinho (União-RJ) e por Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão manteve válido o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro deste ano, que reconheceu a legitimidade da eleição realizada em 2022 para a presidência da entidade máxima do futebol brasileiro. Mendes baseou sua negativa em questões processuais, apontando a impossibilidade de anular sua decisão anterior.

Nota da CBF fala em 'tentativa de golpe'

Segundo a nota divulgada pela CBF, a decisão tomada por Gilmar Mendes "reafirma a lisura da atual gestão", que já foi aprovada em três oportunidades: em 2022 (na eleição da CBF), "na vitória sobre a tentativa de golpe em 2024 e na reeleição ocorrida há pouco mais de um mês, com apoio maciço e histórico de todas as 27 federações estaduais e dos 40 clubes das Séries A e B".

continua após a publicidade

Veja a nota na íntegra

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu com serenidade a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar peremptoriamente, por absoluta falta de substância e legitimidade, os pedidos de afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues encaminhados àquela Corte nos últimos dias.

A decisão reafirma a lisura da atual gestão, que já foi aprovada em 3 turnos: na eleição de 2022, na vitória sobre a tentativa de golpe em 2024 e na reeleição ocorrida há pouco mais de um mês, com apoio maciço e histórico de todas as 27 federações estaduais e dos 40 clubes das Séries A e B.

continua após a publicidade

A CBF confia plenamente na Justiça brasileira e tem certeza de que todas as mentiras perpetradas por opositores da atual gestão, empenhados numa campanha claramente orquestrada, serão derrubadas.

A CBF reforça que está totalmente à disposição das autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas e clama pela celeridade nas apurações, para que possamos enfim superar o trauma dos derrotados na eleição de 2022 e focar no que mais importa: o desenvolvimento do futebol brasileiro, com as melhores práticas de gestão e governança, trabalho incansável da atual gestão e que resultou no recém-anunciado recorde de investimento em fomento ao futebol, saltando de 42% para mais de 70% de toda receita da instituição em 2024."