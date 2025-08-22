menu hamburguer
Barcelona se impressiona com Maracanã, mas vê problema em gramado

Elenco Sub-20 encara o Flamengo pelo Intercontinental da categoria

Jogadores do Barcelona Sub-20 fazem reconhecimento do gramado do Maracanã e tiram fotos
imagem cameraJogadores do Barcelona Sub-20 fazem reconhecimento do gramado do Maracanã e tiram fotos (Foto: João Brandão/Lance!)
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/08/2025
12:59
O elenco do Barcelona Sub-20 se impressionou com o Maracanã durante o reconhecimento de gramado na véspera do Intercontinental Sub-20. Neste sábado (23), os jovens comandados pelo brasileiro Juliano Belletti encaram o Flamengo, que é o atual vencedor do torneio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar dos atletas terem se impressionado com a grandiosidade do estádio, o Lance! apurou que a comissão técnica do Barcelona sentiu o gramado alto. O clube espera que seja feito um corte nas próximas horas e que o campo esteja ideal para o início da partida.

A reportagem do Lance! também observou algumas falhas no gramado do Maracanã, principalmente nas áreas defendidas pelos goleiros de ambas as equipes. Jogadores e membros da comissão técnica caminharam de uma área a outra em um dia de muito calor no Rio de Janeiro.

Após a realização de diversas fotos e brincadeiras entre companheiros de elenco, os atletas do Barcelona se sentaram no banco de reservas com o objetivo de fugir do calor. Enquanto isso, diversos turistas faziam o tour com o objetivo de conhecer o Maracanã.

Barcelona tem provável escalação para enfrentar o Flamengo

O Barcelona já conta com uma provável escalação para enfrentar o Flamengo, pelo Intercontinental Sub-20. Sem cinco peças importantes, como Diego Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni e Guille Fernández, o Barça deve entrar em campo no Maracanã com Eder Aller; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés e Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez e Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Membros da comissão técnica do Barcelona próximos de falha no gramado do Maracanã
Membros da comissão técnica do Barcelona próximos de falha no gramado do Maracanã (Foto: João Brandão/Lance!)

