Barcelona se impressiona com Maracanã, mas vê problema em gramado

O elenco do Barcelona Sub-20 se impressionou com o Maracanã durante o reconhecimento de gramado na véspera do Intercontinental Sub-20. Neste sábado (23), os jovens comandados pelo brasileiro Juliano Belletti encaram o Flamengo, que é o atual vencedor do torneio.

Apesar dos atletas terem se impressionado com a grandiosidade do estádio, o Lance! apurou que a comissão técnica do Barcelona sentiu o gramado alto. O clube espera que seja feito um corte nas próximas horas e que o campo esteja ideal para o início da partida.

A reportagem do Lance! também observou algumas falhas no gramado do Maracanã, principalmente nas áreas defendidas pelos goleiros de ambas as equipes. Jogadores e membros da comissão técnica caminharam de uma área a outra em um dia de muito calor no Rio de Janeiro.

Após a realização de diversas fotos e brincadeiras entre companheiros de elenco, os atletas do Barcelona se sentaram no banco de reservas com o objetivo de fugir do calor. Enquanto isso, diversos turistas faziam o tour com o objetivo de conhecer o Maracanã.

Barcelona tem provável escalação para enfrentar o Flamengo

O Barcelona já conta com uma provável escalação para enfrentar o Flamengo, pelo Intercontinental Sub-20. Sem cinco peças importantes, como Diego Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni e Guille Fernández, o Barça deve entrar em campo no Maracanã com Eder Aller; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés e Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez e Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.

