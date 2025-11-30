O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, esteve presente na final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no sábado (29), no Monumental U, em Lima, no Peru. Após a partida, o dirigente foi questionado sobre a possibilidade da Glória Eterna ser decidida futuramente em um estádio brasileiro.

Samir, afirmou em entrevista concedida na zona mista, que a CBF tinha como objetivo trazer a decisão da Libertadores para o Brasil em 2026, mas, diante da impossibilidade, a entidade passou a concentrar esforços na candidatura para 2027.

Anteriormente, Brasília e Belém já haviam manifestado interesse em receber o evento; o presidente informou ainda que não foi procurado por representantes dessas diretorias, mas aguarda uma eventual reunião para tratar do tema.

— Ainda não sabemos como está a situação, mas podemos conversar. É preciso aguardar o posicionamento do presidente Alejandro, pois algumas sedes já se colocaram à disposição. Contudo, acredito que seja mais viável apresentarmos candidatura para 2027 — disse o presidente da CBF.

A final da Libertadores de 2026 será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, conforme anunciou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, momentos antes da decisão de 2025 entre Flamengo e Palmeiras. O retorno ao tradicional palco repete o cenário de 2021, quando as equipes brasileiras também se enfrentaram, com vitória paulista por 2 a 1.

O palco sediará ainda a partida inaugural da Copa do Mundo de 2030 e integra o conjunto de estádios do Mundial, cuja maior parte dos jogos será realizada em Marrocos, Portugal e Espanha, além de confrontos previstos na Argentina e no Paraguai.

Na última sexta-feira (28), a Conmebol confirmou as sedes das próximas duas finais da Copa Sul-Americana: em 2026, a decisão será disputada em Barranquilla, na Colômbia, enquanto em 2027 o torneio terá sua final em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.