Há dois anos, Filipe Luís anunciava aposentadoria dos gramados; relembre

Em 2023, Filipe Luís encerrou sua trajetória vitoriosa como jogador. No dia 30 de novembro, ele anunciou que iria se aposentar dos gramados em uma carta de despedida emocionante destinada à torcida do Flamengo. Um vídeo também foi publicado nas redes sociais do clube.

Pelo Flamengo, Filipe Luís disputou 175 partidas, com 111 vitórias, 32 empates e 32 derrotas, além de marcar quatro gols. No clube desde 2019, conquistou 10 títulos: as Libertadores de 2019 e 2022, os Brasileirões de 2019 e 2020, a Copa do Brasil de 2022, as Supercopas de 2020 e 2021, a Recopa de 2020 e os Cariocas de 2020 e 2021.

Filipe Luís em ação pelo Flamengo como jogador (Foto: Maga Jr/O Fotografico/Gazeta Press)

Além do Rubro-Negro, Filipe Luís começou a carreira no Figueirense, de onde seguiu por empréstimo para o Ajax. Depois, atuou pelo Rentistas, passando também por empréstimos ao Real Madrid Castilla e ao Deportivo La Coruña, clube que acabou contratando o lateral em definitivo.

Sua trajetória ganhou ainda mais destaque no Atlético de Madrid, o que o levou ao Chelsea antes do retorno ao próprio Atlético, onde se consolidou como um dos laterais mais consistentes do futebol europeu. No dia 23 de julho, após uma longa negociação, Filipe retornou ao Brasil e assinou com o Flamengo.

De ex-jogador do Flamengo a técnico tetracampeão da Libertadores

A história de Filipe Luís não se distanciou do Flamengo mesmo após pendurar as chuteiras. Três dos quatro títulos do Flamengo na Libertadores tiveram a marca do atual técnico da equipe principal. Dois como jogador, um como treinador. É o nono na história a vencer a competição nas duas funções. E o segundo brasileiro, se juntando a Renato Gaúcho. Confira a opinião do jornalista Pedro Werneck.