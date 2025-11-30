Flamengo desembarca no Rio para festa do título da Libertadores no Centro

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo (30) após o tetracampeonato da Libertadores, conquistado em Lima, no Peru, na grande final sobre o Palmeiras. A delegação rubro-negra segue direto para o Centro da cidade, onde será recebida com grande festa pelos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

A chegada ao Rio foi tranquila e aconteceu por volta das 10h10 (de Brasília) no Aeroporto do Galeão, mas os jogadores optaram por fazer uma refeição no salão nobre e só deixaram o local por volta das 12h. Torcedores marcaram presença para um breve contato, ainda que de longe, com o elenco campeão continental — alguns jogaordores apareceram no teto do ôninus e acenaram.

Batedores da Polícia Militar fazem a escolta do ônibus até o Largo da Candelária, onde um trio elétrico aguarda os jogadores para um desfile pelas ruas do Centro. São aguardados mais de 500 mil torcedores para a celebração do quarto título de Libertadores do Flamengo.

continua após a publicidade

Torcedores do Flamengo no Centro do Rio esperando a delegação (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Desfile do Flamengo

O trajeto do desfile terá 850 metros de percurso, com saída da Rua Primeiro de Março, em frente à Rua Buenos Aires. A chegada será na Av. Antônio Carlos, perto de Rua Araújo Porto Alegre. A previsão inicial era de início às 10h, mas, com o pequeno atraso no desembarque da delegação, a festa foi adiada em alguns minutos e se estenderá pela tarde.

O Rubro-Negro conquistou o título da Conmebol Libertadores com gol marcado pelo zagueiro Danilo, já na segunda etapa. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, além do tão sonhado troféu, classificou a equipe comandada por Filipe Luís para a Copa Intercontinental, no Catar, com estreia marcada para o dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, do México.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo