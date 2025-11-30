Torcedores do Flamengo reclamam de calor excessivo e falta de água em festa do título
A festa sofreu atraso de mais de duas horas
Os torcedores do Flamengo se reuniram na avenida 1° de Março, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, para celebrar o título da Libertadores. No entanto, os rubro-negros que tomaram as ruas estão sofrendo com a alta temperatura e a falta de água. A festa sofreu um atraso de mais de duas horas.
Torcida do Flamengo sofre com calor
Como o previsto era o início da festa às 10h, torcedores do Flamengo chegaram no ponto de encontro com antecedência. Porém, a demora para o início da comemoração e a alta temperatura geraram reclamações por parte dos torcedores. O único ponto de água grátis para os torcedores foi colocado pela Nacional Soluções Avançada, empresa privada de logística para grandes eventos.
— No meio das pessoas não tem gente vendendo (água). Só na entrada da área isolada que tem lugar pra beber água. Então não tem como beber água, porque não tem onde comprar — disse Anna Carolina, torcedora do Flamengo.
A previsão para o início do desfile do trio elétrico rubro-negro era às 10h. Mas este foi o horário em que os atletas pousaram no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Por conta de todos os trâmites que envolvem uma viagem internacional, o desembarque atrasou. Além disso, como medida de precaução devido ao calor, os jogadores pararam para se alimentar antes de subir no ônibus que os levará até o local da festa.
O percurso será de cerca de 850 metros, e terminará na Avenida Presidente Antônio Carlos. A nova previsão é de que a festa comece por volta de 13h (de Brasília), contando com a estimativa de 500 mil torcedores presentes.
