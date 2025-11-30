Fluminense fará nova investida para contratar zagueiro Nino, atualmente no Zenit
Clube tenta repatriar zagueiro após definir novo presidente
O Fluminense anunciou a eleição de Mattheus Montenegro no último sábado e já começou a planejar os próximos passos pensando na temporada de 2026. Um dos objetivos da nova diretoria é a contratação do zagueiro Nino, atualmente no Zenit, da Rússia.
O clube já iniciou conversas com o jogador, que tem desejo em retornar à equipe. As informações foram inicialmente divulgadas pelo "ge" e confirmadas pelo Lance!.
O Fluminense nunca quis perder o Nino, capitão do título da Libertadores em 2023. A saída era um desejo do jogador, que tinha vontade de jogar na Europa. No entanto, o zagueiro deseja retornar ao Brasil por questões familiares - Nino tem uma filha pequena e deseja, juntamente à esposa, mais apoio e auxílio.
Além disso, outro fator que pesa na intenção de voltar ao Fluminense é a exclusão da Rússia das competições. Desta forma, o zagueiro perdeu boa parte da visibilidade que tinha quando era capitão do Tricolor, principalmente por se sentir fora do radar da Seleção Brasileira.
No entanto, a negociação junto ao Zenit não é simples, a exemplo de outros jogadores que tentaram sair do clube, como foi o caso de Wendel com o Botafogo. Inclusive, não é a primeira vez que o Flu tenta repatriar o zagueiro Nino. Em julho, os dirigentes abriram conversas com os russos, mas sem sucesso. Diferentemente das outras situações, agora o Zenit parece mais aberto a negociar o jogador.
Porém a diretoria terá que lidar com outros concorrentes para a contratação. O zagueiro tem potenciais compradores no Brasil e também no futebol internacional. O Fluminense mantém otimismo por ser um desejo do jogador, que quer voltar ao futebol brasileiro, preferencialmente ao clube de Laranjeiras.
Nino se consolidou como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração no Fluminense. Pelo clube, conquistou seis títulos, incluindo duas edições do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Taça Rio (2020) e da Taça Guanabara (2022), sendo peça fundamental em todas as campanhas. Sua liderança também foi reconhecida quando assumiu a braçadeira de capitão após a aposentadoria de Fred, reforçando seu papel central no elenco tricolor.
O auge de sua passagem aconteceu em 2023, quando Nino ergueu como capitão o título inédito da Libertadores, coroando uma atuação marcante na final contra o Boca Juniors. Além da conquista continental, o zagueiro ainda participou do vice-campeonato mundial e deixou o clube em janeiro de 2024 após cinco anos, somando 244 jogos, 13 gols e um legado consolidado como um dos maiores defensores da história do clube.
Mattheus Montenegro será o novo presidente do Fluminense
Montenegro, de 39 anos, é o atual vice-presidente geral do clube e figura central em temas estruturais da gestão, como o Regime Centralizado de Execução (RCE) e a adaptação interna às diretrizes da Lei Geral do Esporte. Com a vitória, ele assume o comando do Fluminense pela primeira vez.
Arrais, adversário neste processo eleitoral, concorreu pela chapa "O Fluminense tem pressa" e buscava retornar ao poder tricolor após anos de presença no Conselho Deliberativo e forte atuação política interna desde a década de 1990.
Além da presidência e vice-presidência, a eleição definiu também a composição do Conselho Deliberativo, com 50 conselheiros titulares e 50 suplentes escolhidos para mandato de três anos.
