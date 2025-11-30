O Fluminense anunciou a eleição de Mattheus Montenegro no último sábado e já começou a planejar os próximos passos pensando na temporada de 2026. Um dos objetivos da nova diretoria é a contratação do zagueiro Nino, atualmente no Zenit, da Rússia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O clube já iniciou conversas com o jogador, que tem desejo em retornar à equipe. As informações foram inicialmente divulgadas pelo "ge" e confirmadas pelo Lance!.

O Fluminense nunca quis perder o Nino, capitão do título da Libertadores em 2023. A saída era um desejo do jogador, que tinha vontade de jogar na Europa. No entanto, o zagueiro deseja retornar ao Brasil por questões familiares - Nino tem uma filha pequena e deseja, juntamente à esposa, mais apoio e auxílio.

continua após a publicidade

Além disso, outro fator que pesa na intenção de voltar ao Fluminense é a exclusão da Rússia das competições. Desta forma, o zagueiro perdeu boa parte da visibilidade que tinha quando era capitão do Tricolor, principalmente por se sentir fora do radar da Seleção Brasileira.

No entanto, a negociação junto ao Zenit não é simples, a exemplo de outros jogadores que tentaram sair do clube, como foi o caso de Wendel com o Botafogo. Inclusive, não é a primeira vez que o Flu tenta repatriar o zagueiro Nino. Em julho, os dirigentes abriram conversas com os russos, mas sem sucesso. Diferentemente das outras situações, agora o Zenit parece mais aberto a negociar o jogador.

continua após a publicidade

Porém a diretoria terá que lidar com outros concorrentes para a contratação. O zagueiro tem potenciais compradores no Brasil e também no futebol internacional. O Fluminense mantém otimismo por ser um desejo do jogador, que quer voltar ao futebol brasileiro, preferencialmente ao clube de Laranjeiras.

Felipe Melo e Nino levantam taça de campeão da Libertadores pelo Fluminense, em 2023 (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

Nino se consolidou como um dos jogadores mais vitoriosos de sua geração no Fluminense. Pelo clube, conquistou seis títulos, incluindo duas edições do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Taça Rio (2020) e da Taça Guanabara (2022), sendo peça fundamental em todas as campanhas. Sua liderança também foi reconhecida quando assumiu a braçadeira de capitão após a aposentadoria de Fred, reforçando seu papel central no elenco tricolor.

O auge de sua passagem aconteceu em 2023, quando Nino ergueu como capitão o título inédito da Libertadores, coroando uma atuação marcante na final contra o Boca Juniors. Além da conquista continental, o zagueiro ainda participou do vice-campeonato mundial e deixou o clube em janeiro de 2024 após cinco anos, somando 244 jogos, 13 gols e um legado consolidado como um dos maiores defensores da história do clube.

Mattheus Montenegro será o novo presidente do Fluminense

Montenegro, de 39 anos, é o atual vice-presidente geral do clube e figura central em temas estruturais da gestão, como o Regime Centralizado de Execução (RCE) e a adaptação interna às diretrizes da Lei Geral do Esporte. Com a vitória, ele assume o comando do Fluminense pela primeira vez.

Arrais, adversário neste processo eleitoral, concorreu pela chapa "O Fluminense tem pressa" e buscava retornar ao poder tricolor após anos de presença no Conselho Deliberativo e forte atuação política interna desde a década de 1990.

Além da presidência e vice-presidência, a eleição definiu também a composição do Conselho Deliberativo, com 50 conselheiros titulares e 50 suplentes escolhidos para mandato de três anos.