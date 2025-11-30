Uma cena durante a celebração do título da Libertadores traduz perfeitamente o nível de rivalidade que existe atualmente entre Flamengo e Palmeiras. Uma bandeira do clube alviverde foi pisoteada por torcedores rubro-negros, durante a festa que acontece no centro do Rio de Janeiro.

Bandeira do Palmeiras é pisoteada durante festa do Flamengo no centro do Rio (Foto: Emive Ferreira/Lance!)

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro faz uma festa no Centro do Rio que espera mais de 500 mil torcedores, e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

Flamengo x Palmeiras já é uma das maiores rivalidades da América

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é uma das mais intensas e recentes no futebol brasileiro, marcando o cenário nacional e continental desde meados da década de 2010. Embora os dois clubes tenham uma longa história de confrontos – o primeiro registrado em 1928, quando o Palmeiras ainda se chamava Palestra Itália –, foi a partir de 2016 que a disputa ganhou contornos de uma verdadeira "rivalidade moderna".

Isso se deve à ascensão financeira e esportiva de ambos, com investimentos pesados em elencos estelares, treinadores de renome e disputas diretas por títulos importantes. Os times representam o eixo Rio-São Paulo, com o Flamengo (do Rio de Janeiro) e o Palmeiras (de São Paulo) simbolizando o embate entre duas das maiores torcidas e potências econômicas do país.

