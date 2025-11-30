A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou uma decisão que aumenta ainda mais a expectativa para a próxima quarta-feira (3): a taça do Campeonato Brasileiro estará no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Ceará. A medida foi confirmada pelo Lance!, após a entidade avaliar que há grandes chances de o título ser definido já nesta rodada, caso o Rubro-Negro confirme o favoritismo e conquiste os três pontos diante de sua torcida.

Líder isolado da competição com 75 pontos, o Flamengo chega à reta final em posição privilegiada. O time de Tite abriu cinco pontos de vantagem sobre o Palmeiras, único concorrente matemático ao troféu. Assim, uma vitória sobre o Ceará garante o eneacampeonato brasileiro do clube, independentemente do que acontecer no outro jogo que movimenta o topo da tabela: Palmeiras x Atlético-MG, na Arena MRV.

A presença da taça no estádio reforça a leitura de que o Flamengo vive um momento decisivo e favorável. Embalado pelo título da Libertadores conquistado no último sábado, o clube deve encontrar um Maracanã completamente lotado, com a expectativa de público ultrapassando marcas recentes e podendo até estabelecer novo recorde nesta temporada. A torcida, ainda em clima de celebração continental, promete transformar o estádio em um caldeirão.

Do outro lado, porém, o Ceará chega ao Rio de Janeiro com a urgência de quem ainda briga na parte de baixo da tabela. A equipe empatou com o Cruzeiro horas após a final da Libertadores e permanece uma posição acima da zona de rebaixamento. Os cearenses tratam o confronto como decisivo para se afastar de vez da degola, o que adiciona um componente extra de tensão ao duelo.

Com clima de decisão, casa cheia e título à vista, a quarta-feira no Maracanã promete ser de grandes emoções — e, possivelmente, de festa rubro-negra com taça erguida diante de sua nação.

