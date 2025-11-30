Arboleda, Luciano e Ferreira são liberados e treinam com elenco do São Paulo

Arboleda, Luciano e Ferreirinha foram liberados pelo departamento médico do São Paulo para treinarem com o restante do elenco na reapresentação deste domingo (30).

continua após a publicidade

Os jogadores estavam no departamento médico e desfalcaram o time na última rodada, marcada pela goleada histórica contra o Fluminense por 6 a 0. O Tricolor informou o quadro dos atletas em comunicado oficial.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Os trabalhos com bola no campo contaram com três novidades: Arboleda, Luciano e Ferreira foram liberados pelo departamento médico para participar do treinamento ao lado dos companheiros - informou o São Paulo.

continua após a publicidade

O zagueiro equatoriano, que se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, participou das atividades de forma adaptada. Ferreira, que apresentou melhora no quadro de dor causado por edema na coxa esquerda, e Luciano, recuperado de dores na perna direita. O trio atuou normalmente.

Arboleda também está recuperado (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo fará último jogo como mandante na Vila Belmiro

O São Paulo vai a campo na quarta-feira (3) contra o Internacional pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e em seu último jogo como mandante no ano. O confronto acontecerá na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

A tendência é que o Tricolor Paulista tenha o trio de volta para este confronto. Contra o Fluminense, o São Paulo foi a campo com 15 desfalques - 13 lesionados e dois suspensos. Rafael e Sabino, nesta última situação, também retornam e voltam a ficar à disposição.