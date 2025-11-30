menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Arboleda, Luciano e Ferreira são liberados e treinam com elenco do São Paulo

Tricolor informou o quadro médico do trio

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 30/11/2025
13:01
Luciano comemora gol pelo São Paulo no MorumBis
imagem cameraLuciano se recuperou de um quadro de dores (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Arboleda, Luciano e Ferreirinha foram liberados pelo departamento médico do São Paulo para treinarem com o restante do elenco na reapresentação deste domingo (30).

Os jogadores estavam no departamento médico e desfalcaram o time na última rodada, marcada pela goleada histórica contra o Fluminense por 6 a 0. O Tricolor informou o quadro dos atletas em comunicado oficial.

- Os trabalhos com bola no campo contaram com três novidades: Arboleda, Luciano e Ferreira foram liberados pelo departamento médico para participar do treinamento ao lado dos companheiros - informou o São Paulo.

O zagueiro equatoriano, que se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, participou das atividades de forma adaptada. Ferreira, que apresentou melhora no quadro de dor causado por edema na coxa esquerda, e Luciano, recuperado de dores na perna direita. O trio atuou normalmente.

Arboleda zagueiro do São Paulo
Arboleda também está recuperado (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo fará último jogo como mandante na Vila Belmiro

O São Paulo vai a campo na quarta-feira (3) contra o Internacional pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro e em seu último jogo como mandante no ano. O confronto acontecerá na Vila Belmiro.

A tendência é que o Tricolor Paulista tenha o trio de volta para este confronto. Contra o Fluminense, o São Paulo foi a campo com 15 desfalques - 13 lesionados e dois suspensos. Rafael e Sabino, nesta última situação, também retornam e voltam a ficar à disposição.

