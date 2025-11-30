menu hamburguer
Brasil conquista 7ª Libertadores seguida e iguala Argentina em títulos; veja os números

Times cariocas comandam hegemonia brasileira nos últimos anos na competição

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
30/11/2025
12:05
Flamengo campeão da Libertadores 2025
imagem cameraFlamengo campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)
A América do Sul é verde e amarela - e cada vez mais carioca. Com a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, o futebol brasileiro confirmou seu sétimo título consecutivo na Copa Libertadores. Mas o feito vai além da sequência: com a taça de 2025, o Brasil chegou a 25 títulos na história da competição, igualando finalmente a Argentina no topo do ranking de países vencedores.

Dentro da "Era Brasileira", existe um domínio do Rio de Janeiro. Dos últimos sete campeões, cinco são clubes cariocas. O Flamengo puxa a fila com três conquistas (2019, 2022 e 2025), acompanhado por Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

O "intruso" nessa festa do Rio de Janeiro foi justamente o vice-campeão deste ano, o Palmeiras, que levantou as taças de 2020 e 2021. O último clube de fora do Brasil a vencer a competição foi o River Plate, em 2018, na final contra o rival Boca Juniors.

Confira a sequência de campeões brasileiros

2019: Flamengo (RJ)
2020: Palmeiras (SP)
2021: Palmeiras (SP)
2022: Flamengo (RJ)
2023: Fluminense (RJ)
2024: Botafogo (RJ)
2025: Flamengo (RJ)

Ranking histórico: Brasil e Argentina empatados

Durante décadas, a Argentina ostentou uma larga vantagem no número de títulos, impulsionada principalmente pelas eras vitoriosas de Independiente e Boca Juniors. No entanto, a hegemonia recente do Brasil (sete taças seguidas) dizimou essa diferença. Agora, ambos os países dividem o trono continental.

Ranking de títulos por país:

1º Brasil: 25 títulos
1º Argentina: 25 títulos
3º Uruguai: 8 títulos
4º Colômbia: 3 títulos
4º Paraguai: 3 títulos
6º Chile: 1 título
6º Equador: 1 título

