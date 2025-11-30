menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Trio do Flamengo deve se apresentar com atraso por ocupação em marquises; entenda o caso

Secretária de Segurança alertou para riscos de queda

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
11:22
Atualizado há 0 minutos
Trio do Flamengo deve atrasar (Foto: Maurício Luz/ Lance!)
imagem cameraTrio do Flamengo deve atrasar (Foto: Maurício Luz/ Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O trio elétrico do Flamengo, que vai carregar os jogadores na celebração do título da Copa Libertadores, deve atrasar devido à presença de torcedores nas marquises da rua Primeiro de Maio, no Rio de Janeiro. Grupos de torcedores subiram nas estruturas e a equipe de segurança alertou para o risco de desabamento, já que as marquises poderiam não suportar o peso acumulado.

continua após a publicidade

Vale destacar que são estruturas antigas - o que geraria riscos tanto para os torcedores que estão na parte de cima quanto para quem estaria embaixo. O secretário de segurança pública Marcus Belchior falou sobre o assunto em entrevista ao Lance!.

- Para fazer um evento para mais de 500 mil pessoas, que é o público que estamos atingindo, realizamos mais de cinco reuniões de planejamento nos centros operacionais. Participaram a Prefeitura, os órgãos do governo do Estado e a direção do Flamengo, todos trabalhando para garantir a maior segurança possível Escolhemos a Rua Primeiro de Março porque é um local onde já estamos acostumados a realizar grandes eventos, principalmente por causa dos blocos. Algumas pessoas perguntaram por que não fazemos na Presidente Vargas ou no Aterro do Flamengo. A Presidente Vargas prejudicaria diversos fluxos importantes da cidade, e no Aterro as marquises e passarelas não permitem esse tipo de operação, pois a altura é muito elevada e as estruturas não suportam o risco - destacou o secretário.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a polícia militar, mesmo que presente, não deve intervir para evitar maiores tumultos.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Torcedores na Marquise (Foto: Maurício Luz/ Lance!)
Torcedores na Marquise (Foto: Maurício Luz/ Lance!)

Entenda os detalhes da festa do Flamengo

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O elenco desembarcou perto das 11h (de Brasília) no aeroporto. A expectativa é que a festa comece às 13h, contando com a estimativa de meio milhão de torcedores presentes.

➡️AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

O percurso será de cerca de 850 metros, e terminará na Avenida Presidente Antônio Carlos. A previsão de desembarque do Flamengo é às 09h30 (de Brasília), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Os jogadores e a comissão vão diretamente para a festa, que começa na rua 1º de Março, no Centro, na altura da Rua Buenos Aires.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias