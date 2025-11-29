Conmebol anuncia sede da final da Libertadores 2026

A Conmebol anunciou neste sábado (29) que a final da Libertadores de 2026 será disputada no Estádio Centenario, em Montevidéu, capital do Uruguai. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, momentos antes da bola rolar para a decisão da edição 2025, entre Flamengo e Palmeiras.

— Nosso conselho decidiu que no próximo ano vai ser em Montevidéu. Será no Centenario, justo onde o Mundial de 2030 vai começar — afirmou Domínguez em entrevista ao canal ESPN.

A decisão recoloca a final no mesmo palco de 2021, quando Palmeiras e Flamengo também se enfrentaram. Na ocasião, os paulistas venceram por 2 a 1. O Centenário receberá ainda a partida inaugural da Copa do Mundo de 2030 e fará parte do torneio que terá a maior parte dos jogos distribuídos entre Marrocos, Portugal e Espanha, com partidas também na Argentina e no Paraguai.

Na última sexta-feira, a Conmebol anunciou as sedes das próximas duas finais da Copa Sul-Americana. Em 2026, a decisão ocorrerá em Barranquilla, na Colômbia. Em 2027, será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

