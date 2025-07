CBF formaliza grupo de trabalho para criação do fair-play financeiro no futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou na última sexta-feira, a criação do grupo de trabalho que será responsável pela elaboração do regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), conhecido como fair-play financeiro do futebol brasileiro. A medida visa estabelecer diretrizes de governança e controle financeiro para clubes e federações do país.

A portaria assinada pelo presidente da entidade, Samir Xaud, confirma a participação de 28 clubes e oito federações estaduais no grupo, que será coordenado pelo vice-presidente da CBF, Ricardo Gluck Paul. A primeira reunião será realizada no dia 11 de agosto, às 10h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A proposta final deve ser apresentada até 11 de novembro de 2025.

Ao todo, 32 clubes foram inscritos para o processo, garantindo, segundo a CBF, "representatividade e pluralidade regional". Entre os participantes estão os quatro grandes de São Paulo (Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo), além de equipes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. As federações estaduais de Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe também integram o grupo.

A elaboração do SSF contará ainda com a contribuição de especialistas em finanças e governança. Entre os nomes confirmados estão Pedro Daniel, consultor da Ernst & Young; o economista Cesar Grafietti; Caio Resende, diretor da CBF Academy; Alexandre Cordeiro, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); Pedro Trengrouse, advogado e professor; e Maria Daniela Borçatto, advogada da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf).

O plano para implantação do fair-play financeiro foi anunciado pela CBF em junho, com a promessa de colaboração entre clubes, federações e profissionais técnicos para a construção de regras que garantam maior transparência e estabilidade às finanças do futebol nacional.

Clubes participantes:

Atlético Mineiro SAF

Esporte Clube Bahia SAF

Botafogo SAF

Red Bull Bragantino Futebol Ltda.

Ceará Sporting Club

Sport Club Corinthians Paulista

Cruzeiro Esporte Clube SAF

Clube de Regatas do Flamengo

Fluminense Football Club

Fortaleza Esporte Clube

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Sport Club Internacional

Esporte Clube Juventude

Mirassol Futebol Clube

Sociedade Esportiva Palmeiras

Santos Futebol Clube

São Paulo Futebol Clube

Sport Club do Recife

Vasco da Gama SAF

Esporte Clube Vitória

América Futebol Clube SAF

Clube Athletico Paranaense

Athletic Club Esportes SAF

Avaí Futebol Clube

Botafogo Futebol S/A

Associação Chapecoense de Futebol

Clube de Regatas Brasil

Ferroviária SAF

Goiás Esporte Clube

Grêmio Novorizontino SAF

Paysandu Sport Club

Clube do Remo