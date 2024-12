Preocupação para Atlético-MG e Fluminense: Criciúma terá 8 desfalques contra Bragantino

Neste domingo (8), às 16h (de Brasília), o Criciúma enfrenta o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em jogo decisivo para definir o quarto e último rebaixado do Brasileirão. O Criciúma, já rebaixado, jogará com oito desfalques importantes contra o Bragantino e as ausências preocupam Athletico-PR, Atlético-MG e Fluminense, que lutam contra o rebaixamento.

Entre os principais ausentes do Criciúma estão Trauco e Felipe Vizeu, ambos cortados por problemas físicos. Dudu, Patrick de Paula, Marquinhos Gabriel e Wilker Ángel também serão desfalques. Além destes, Fellipe Mateus está fora por suspensão e Werik Popó, por pertencer ao Bragantino, não pode participar da partida por questões contratuais.

Entenda o impacto de uma vitória do Bragantino na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro;

Vitória do Bragantino pode rebaixar o Galo se:

O Athlético-PR vencer o Atlético-MG e o Fluminense vencer ou empatar com o Palmeiras.

Vitória do Bragantino pode rebaixar o Fluminense se:

O Athlético-PR vencer ou empatar com Atlético-MG e o Fluminense perder para o Palmeiras.

