Confira os jogadores que podem se despedir do Flamengo na rodada final do Brasileirão

O Flamengo encerra a temporada de 2024 neste domingo (8), diante do Vitória, e a última rodada do Brasileirão pode marcar fim de ciclo para alguns jogadores do elenco. Entre atletas em fim de contrato e que outros que atraem interesse de outros clubes, alguns nomes podem fazer seu último jogo com o Manto Sagrado nesta tarde.

continua após a publicidade

➡️ Fifa divulga calendário do Mundial de Clubes 2025; veja datas e horários

Jogadores em fim de contrato

O Rubro-Negro tem dois jogadores cujo vínculo se encerra ao final de 2024: Gabigol e David Luiz. No caso do atacante, a despedida está marcada com homenagens nesta 38ª rodada de Campeonato Brasileiro. O camisa 99 anunciou que deixará o clube e tem acordo encaminhado com o Cruzeiro para o próximo ano.

Por sua vez, o zagueiro tem situação indefinida. David Luiz tem 37 anos e a aposentadoria não parece descartada. Segundo o portal "Ge", o jogador tem o desejo de se tornar um técnico, seguindo os passos do ex-companheiro e hoje comandante Filipe Luís. No entanto, possíveis negociações por renovação do contrato devem acontecer após o término do Brasileirão.

continua após a publicidade

Possíveis vendas do Flamengo

Além de Gabigol e David Luiz, o Flamengo pode perder outros jogadores para a próxima temporada, sobretudo na defesa. Fabrício Bruno e Wesley receberam propostas da Europa na última janela de transferências, na metade deste ano, e ficaram próximos de deixar o Brasil. Contudo, hoje os atletas vivem situações diferentes: o zagueiro perdeu espaço no time titular, enquanto o lateral-direito está no melhor momento da carreira.

Outros nomes que podem se despedir do Rubro-Negro após a partida deste domingo (8) são Allan e Ayrton Lucas. O volante tem tido poucas oportunidades com Filipe Luís e vê nomes como Carlos Alcaraz e Evertton Araújo - que também deve receber propostas - à frente nas prioridades do treinador. Em contrapartida, o lateral-esquerdo é se tornou presença constante no banco de reservas com a chegada de Alex Sandro, e terá concorrência de Matías Viña, hoje lesionado, na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo