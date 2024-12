Depois de permanecer na zona de classificação para a Copa Libertadores de 2025 durante quase todo o Brasileiro, o Cruzeiro chega à última rodada, neste domingo (8), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 16h, sem depender apenas de seu resultado para terminar no G8 e voltar à principal competição sul-americana no ano que vem. Além da vitória, o Cruzeiro terá de contar com empate ou vitória do rebaixado Atlético-GO diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, no mesmo horário.

continua após a publicidade

Com apenas uma vitória nas últimas 10 rodadas, o técnico Fernando Diniz viu o desempenho do Cruzeiro cair assustadoramente, sem conseguir reagir. Diante desse fraco desempenho no Brasileiro e da perda do título da Copa Sul-Americana para o Racing, Diniz deve anunciar após a partida que não continuará na Toca da Raposa, apesar de ter contrato até o fim de 2025.

<strong>Técnico Fernando Diniz deve anunciar saída do Cruzeiro após partida contra Juventude (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Para se classificar para a Libertadores, o Cruzeiro terá de encerrar o jejum de vitória como visitante no Brasileiro, que dura mais de quatro meses. A última foi sobre o líder Botafogo por 3 a 0, no Engenhão, em 27 de julho, ainda sob o comando do técnico Fernando Seabra. Depois, foram três empates e quatro derrotas.

continua após a publicidade

Jogo contra o Juventude, neste domingo, será de muitas despedidas

Diniz tem vários desfalques para a partida deste domingo (8). Estão contundidos Villalba, Wallace, Matheus Henrique, Barreal, Kaio Jorge, Dinenno e Rafa Silva. Dois jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo: Zé Ivaldo e Marlon. O meia Mateus Vital, de saída para o Necaxa, do México, não viajou com a delegação.

A provável escalação do Cruzeiro é: Cássio, William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Gabriel Verón e Lautaro Diaz.

continua após a publicidade

Jejum no Alfredo Jaconi é outro desafio para chegar à Libertadores

Outro jejum enfrentado pelo Cruzeiro contra o Juventude será o do Estádio Alfredo Jaconi. Nos últimos três confrontos, a Raposa perdeu em Caxias do Sul: 1 a 0, em 2021, pela Série B; 1 a 0 em 2007; e 2 a 0, em 2006. A última vitória no campo adversário foi pela Sul-Americana de 2005, por 3 a 1, com time misto.

No retrospecto geral, no entanto, o Cruzeiro leva vantagem. São 25 jogos, com 12 vitórias, sete derrotas e seis empates, com 33 gols marcados e 18 sofridos.