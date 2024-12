Vitória contra o Corinthians pode render valor milionário ao Grêmio

O Grêmio entra em campo pela última vez na temporada neste domingo (8), quando enfrenta o Corinthians, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília), na Arena. Mais do que buscar três pontos, o Tricolor quer aumentar a sua premiação na competição.

continua após a publicidade

➡️Arena tem setores esgotados para Grêmio x Corinthians

Atualmente na 12ª colocação, com 45 pontos, em caso de vitória, o Grêmio pode encerrar a sua participação no Brasileirão no 10º lugar. Para isso, não basta apenas vencer, tem que torcer por tropeços de Vasco e Vitória, times que estão à frente na tabela. Assim, o time receberia R$ 26,4 milhões em premiação.

No pior dos cenários, caso o Grêmio não vença e os adversários que estão atrás na tabela pontuem (Juventude, Atlético-MG e Fluminense), o Tricolor termina a competição na 15ª posição. Nesse caso, a premiação seria de R$ 16,8 milhões, o que representa R$ 9,6 milhões a menos.

continua após a publicidade

Grêmio recebe o Corinthians em última partida do ano (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Grêmio terminará a competição abaixo do esperado

Caso a classificação não altere e o Grêmio permaneça na 12ª posição, o Clube receberá R$ 19,2 milhões de premiação. O valor, todavia, está bem abaixo do esperado no ano. Nos objetivos da direção, divulgados no início da temporada, a expectativa era de que o time terminasse a competição na 6ª posição, o que renderia R$ 36,1 milhões em premiação, um total de R$ 16,9 milhões abaixo do projetado inicialmente.

O Grêmio entende que as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio foram amplamente prejudiciais para atingir os objetivos da temporada. Além de ter prejuízos financeiros com a reforma do CT e da Arena, o Tricolor foi obrigado a mandar diversos jogos fora dos seus domínios e, por consequência, longe da sua torcida.

continua após a publicidade

Confira os valores que o Grêmio pode receber: