Flamengo anuncia vendas do Pacote Maracanã; veja preços

O Flamengo iniciou nesta terça-feira (27) a venda do Pacote Maracanã 2026, que garante ingresso para todos os jogos do clube como mandante ao longo da temporada. A comercialização é exclusiva para sócios-torcedores adimplentes e inclui, entre as partidas previstas, a final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, no dia 26 de fevereiro, no Maracanã.

CBF define o árbitro para Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians

O pacote permite a compra antecipada dos ingressos da temporada inteira, sem necessidade de aquisição jogo a jogo. Ao todo, o número de partidas pode chegar a 34, de acordo com o desempenho do Flamengo nas competições de mata-mata em 2026.

A venda ocorre apenas pelo site ingressos.flamengo.com.br e segue um cronograma de prioridade por planos e estrelas do programa Nação Sócio-Torcedor. A prioridade inicial é dos associados do plano Nação Maraca 1, com abertura escalonada para os demais planos até o encerramento das vendas online, previsto para o dia 2 de fevereiro, às 18h. Confira abaixo.

⁠27/01 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela)

⁠28/01 às 10h: Nação Maraca 1

⁠29/01 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

⁠29/01 às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

⁠30/01 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

⁠31/01 às 10h: Nação Maraca 3

⁠02/02 às 18h: Encerramento das vendas online

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Os valores variam conforme o setor e o plano do sócio. O mais barato é no setor Norte, onde os preços vão de R$ 1.778 a R$ 2.844 para sócios. Por outro lado, no Maracanã Mais, os valores variam entre R$ 11.681 e R$ 16.395, o local mais caro do estádio. Veja abaixo todos os valores do Pacote Maracanã 2026.

Norte

Inteira: R$ 7.110

⁠Maraca 1: R$ 1.778 (75%)

Maraca 2: R$ 2.489 (65%)

⁠Maraca 3: R$ 2.844 (60%)

Leste Inferior

Inteira: R$ 9.240

⁠Maraca 1: R$ 2.310 (75%)

⁠Maraca 2: R$ 3.234 (65%)

⁠Maraca 3: R$ 3.696 (60%)

Oeste Inferior

Inteira: R$ 11.130

Maraca 1: R$ 2.783 (75%)

⁠Maraca 2: R$ 3.896 (65%)

Maraca 3: R$ 4.452 (60%)

Maracanã Mais

⁠Inteira: R$ 35.250

Maraca 1: R$ 11.681 (75%)

Maraca 2: R$ 14.824 (65%)

Maraca 3: R$ 16.395 (60%)

O titular do pacote é definido no momento da compra e permanece o mesmo durante toda a temporada, sem possibilidade de alteração. O acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial.

Flamengo teve maior arrecadação com bilheteria em jogo contra o Racing, pela Libertadores. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

