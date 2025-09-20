Durante o intervalo do duelo entre Vitória e Fluminense pela 24ª rodada do Brasileirão, a narradora Renata Silveira, que conduz a transmissão da partida no Premiere, se desculpou pelo grave erro que acompanhou o primeiro tempo da partida.

continua após a publicidade

- Mais uma vez a gente pede desculpas aos torcedores do Vitória e do Fluminense. Tivemos um problema técnico sério aqui e por isso você ficou sem transmissão completa ao longo desse primeiro tempo todo - disse Renata Silveira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Transmissão de Vitória x Fluminense fica sem som

A partir dos 23 minutos do primeiro tempo de Vitória x Fluminense, o Premiere, canal esportivo da Globo, ficou completamente sem som na transmissão. Alguns minutos depois, o som ambiente do estádio foi resgatado, mas o jogo permaneceu até o final do primeiro tempo sem narração e comentários. O som só retomou a normalidade aos 48 minutos da 1ª etapa. Veja;

continua após a publicidade

O primeiro tempo foi encerrado aos 50 minutos, com a vitória parcial do Fluminense por 1 x 0, com gol de Hércules.

➡️ Maracanã sofre mudança antes de Flamengo x Vasco pelo Brasileirão

VITÓRIA X FLUMINENSE

24ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Fluminense: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT);

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).