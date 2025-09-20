Combinação de resultados elimina Flamengo do Mundial; entenda

O Flamengo está eliminado da Copa Intercontinental da FIBA, o Mundial de Clubes de basquete. A equipe brasileira foi eliminada ainda na fase de grupos após a vitória do NBA G League United (EUA) sobre o Illawarra Hawks (AUS) pelo placar de 100 a 94. A partida, válida pela última rodada do Grupo B, disputado em Singapura, sacramentou a liderança da equipe norte-americana e, consequentemente, a eliminação dos brasileiros.

A equipe comandada por Sérgio Hernandez chegou à rodada decisiva em uma situação delicada. Após uma derrota dolorida na estreia para o próprio G League United por 93 a 91, com uma cesta no último segundo, o Flamengo se recuperou e venceu o Illawarra Hawks em um confronto emocionante, decidido apenas na prorrogação, por 84 a 82.

Com o saldo de uma vitória e uma derrota, a classificação do time carioca para a final dependia diretamente do resultado do último jogo do grupo. O único cenário que garantiria a vaga ao Flamengo seria uma vitória da equipe australiana por uma margem exata de dois pontos. Tal resultado provocaria um empate triplo na liderança, com o critério de desempate favorecendo o clube brasileiro pelo saldo de pontos.

O que é a Copa Intercontinental FIBA

A vaga do Flamengo para a competição veio com a conquista do título da Basketball Champions League das Américas (BCLA), em abril deste ano. A Copa Intercontinental é um torneio de tiro curto, com apenas dois grupos de três equipes; somente o primeiro colocado de cada lado avança para a disputa do título no domingo.

Flamengo é bicampeão

O Flamengo foi campeão do torneio em 2014 e 2022. A equipe agora retorna ao Brasil para dar continuidade à temporada de competições nacionais.