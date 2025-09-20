O Maracanã passou por mais um processo de modernização antes de receber o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão. A LED Expert, empresa brasileira especializada em painéis de LED, está instalando uma "faixa" digital de 150 metros na parte inferior da arquibancada do Maracanã. A estrutura ocupa o espaço onde anteriormente ficava a área conhecida como "Geral" do estádio.

A tecnologia permitirá a exibição de anúncios, efeitos visuais e animações em movimento durante os eventos realizados no estádio. Veja resultado da instalação;

Novas faixas de led do Maracanã (Foto: Divulgação)

CBF observará jogadores de Flamengo e Vasco no Maracanã

✍️Texto de Maurício Luz

O duelo entre Flamengo e Vasco neste domingo (21), no Maracanã, terá presença da comissão técnica da Seleção Brasileira. A Confereração Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) a agenda de observações até a Data Fifa de outubro, e o Clássico dos Milhões é o próximo compromisso da lista.

Na última convocação de Carlo Ancelotti, apenas Samuel Lino, atacante rubro-negro, foi chamado para as rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 dentre os atletas envolvidos no clássico. Contudo, Alex Sandro, Léo Ortiz e Léo Pereira, também do Fla, assim como o cruz-maltino Paulo Henrique, estiveram na pré-lista.

