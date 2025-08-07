Justiça condena time da Série B a pagar R$ 1 milhão ao atacante William Pottker

A Justiça condenou o Avaí a pagar uma quantia milionária ao atacante William Pottker. A decisão, publicada na quarta-feira (6) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Florianópolis, em Santa Catarina, dá ganho de causa de R$ 1 milhão ao atleta.

O jogador rescindiu contrato com o clube em janeiro deste ano e, atualmente, está no CRB. A ação, protocolada em maio, foi obtida com exclusividade pelo Lance!.

Em 15 de janeiro de 2025, Pottker e Leão rescidiram o contrato e fizeram um acordo de pagamento de R$ 812,3 mil. O atleta recebeu apenas a primeira parte do acordado: o 13º salário e as férias, no ato da assinatura.

Já o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) teria que ser depositado em 20 de janeiro, além das verbas rescisórias em seis parcelas, a partir de 15 de fevereiro, e os direitos de imagem em cinco prestações, a partir de 15 de março. O Avaí só pagou uma parcela.

Dessa forma, o atacante cobrava valores de rescisão contratual, direito de imagem, FGTS e multas. O valor total ficou em R$ 1.044.200,00. Na audiência de conciliação, feita em 10 de julho, não houve uma resolução amigável.

O Avaí não se manifesta sobre ações judiciais e afirma que está em Recuperação Judicial desde o ano passado. Já o advogado Filipe Rino, que representa o atleta, não quis se pronunciar.

William Pottker fez 66 jogos e cinco gols pelo Avaí. Foto: Leandro Boeira/Avaí FC

William Pottker no Avaí

William Pottker tinha contrato com o Avaí até o final de 2025. O atacante chegou a ser afastado na temporada passada, mas foi reintegrado na reta final da Série B.

Essa foi a segunda passagem dele pelo Leão. Em 2023, o jogador foi emprestado pelo Cruzeiro e voltou em definitivo no ano seguinte após curto período no Coritiba.

Ao todo, com a camisa do Avaí, Pottker fez cinco gols e deu três assistências em 66 jogos.

Carreira de William Pottker

William Pottker foi artilheiro da Série A de 2016 pela Ponte Preta. Foto: Fábio Leoni/AAPP

Criado e revelado no Figueirense, William Pottker estreou profissionalmente em 2012. No ano seguinte, foi emprestado ao futebol da Armênia e do Japão até retornar para o Red Bull Brasil em 2014. Depois, jogou no Braga B, de Portugal, e em dois anos diferentes pela Linense.

Depois de rescindir com o Figueira, o atacante teve destaque na Ponte Preta e foi o artilheiro do Brasileirão de 2016, com 14 gols, ao lado de Diego Souza, do Sport. A Macaca terminou a Série A na oitava posição.

No ano seguinte, após 24 gols em 51 jogos pelo time do interior paulista, o atacante se transferiu para o Internacional e ficou até 2020. Pottker também jogou no Cruzeiro, Al Wasl, Avaí e Coritiba.

Em 2025, ele fez três gols e deu duas assistências em 19 jogos pelo Atlético-GO, que o liberou para o CRB em junho. Na equipe alagoana, são duas assistências em nove partidas, além de uma polêmica com o lateral-direito Fagner, do Cruzeiro, que se lesionou após uma entrada dura do atacante em jogo da Copa do Brasil.

Atualmente com 31 anos, o atleta levantou nenhuma taça na carreira, fora o troféu individual de artilharia da Série A. Em 2017, Pottker conquistou o acesso na Série B com a segunda colocação e, dois anos depois, foi vice da Copa do Brasil, ambos com o Inter.