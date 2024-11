Recém-promovido à Série A, o Mirassol será a grande novidade do Brasileirão 2025 e disputará sua primeira divisão nacional da história. A estreia na competição gera a curiosidade dos torcedores sobre a história do clube, jogadores, estádio e também pela cidade que abriga a equipe. E a cidade que dá o nome ao time tem uma peculiaridade interessante: sua população caberia inteira dentro de quatro dos estádios usados por clubes na primeira divisão do Brasil.

Localizada a 453km da capital São Paulo, o município foi fundado em 8 de setembro de 1910 e conseguiu sua emancipação em dezembro de 1924. Segundo o último censo do IBGE, de 2022, a cidade de Mirassol tem pouco mais de 63 mil habitantes. Esse é um número menor do que alguns estádios frequentados na Série A.

Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, que pertence ao Mirassol. (Foto: Marcos Freitas/Mirassol TV)

O Castelão, casa do Fortaleza e do Ceará - que também conquistou o acesso neste ano -, tem capacidade para 63.903 torcedores, segundo o site oficial da arena, o que representa pouco mais de 600 lugares a mais do que a população mirassolense. O curioso é que no último dia 19 de novembro, no duelo entre Ceará x América-MG, o Vovô levou 63.908 torcedores ao estádio, maior público da história do Castelão, superando, inclusive, a marca de capacidade máxima detalhada pela administração do estádio.

Outro estádio que poderia abrigar tranquilamente a população de Mirassol é o MorumBis. A casa do São Paulo Futebol Clube pode receber 66.795 espectadores em uma partida. O maior público da história é mais que o dobro da população da cidade: 146.082 torcedores compareceram para assistir à partida entre Corinthians e Ponte Preta na final do Campeonato Paulista de 1977.

Os mirassolenses ainda poderiam ser abrigados dentro de outros dois estádios: o Maracanã e o Mané Garrincha, as duas maiores arenas do Brasil. O estádio carioca já é conhecido por ter a maior capacidade entre todos do país, mas o Mané se aproximou após sua reforma para a Copa do Mundo de 2014.

O Maraca tem capacidade para 78.838 torcedores. Esse número já foi maior quando o estádio foi construído para o Mundial de 1950. Eram mais de 155 mil lugares disponibilizados na sua inauguração e, já naquela Copa do Mundo, quase 200 mil pessoas compareceram ao local. Isso é mais de três vezes a capacidade de Mirassol.

A cidade comemorou muito o acesso do clube, que foi confirmado após vitória por 1 x 0 contra a Chapecoense no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. A casa da equipe tem capacidade para receber 15 mil torcedores. Isso representa quase 24% da população total. No próximo ano, muito provavelmente a cidade disputará firmemente para estar entre os sortudos que estarão nos jogos da Série A dentro do estádio.