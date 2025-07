Conheça mais sobre Adam Bareiro, novo atacante do Fortaleza

O Fortaleza oficializou a contratação do atacante Adam Bareiro, de 28 anos. O vínculo do atleta com o Leão é válido até o fim de 2027, tendo a opção de renovação por mais um ano. O anúncio aconteceu na última terça-feira (8).

O Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos de Bareiro, em uma negociação realizada com o River Plate-ARG. O clube cearense pagou 1,8 milhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 9,8 milhões na cotação atual.

Trajetória de Adam Bareiro, reforço do Fortaleza

Bareiro iniciou a sua trajetória profissional no Olimpia-PAR, equipe que o revelou. Depois, passou por River Plate-PAR, Nacional-PAR, Monterrey-MEX, San Lorenzo-ARG, Alanyaspor-TUR e Atlético San Luis-MEX.

Adam Bareiro, novo reforço do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em 2022, o paraguaio retornou ao San Lorenzo de maneira definitiva. Foram 106 jogos ao longo de três temporadas, com 36 gols e seis assistências na conta. As atuações renderam, em 2024, uma ida ao River Plate.

O centroavante não se firmou com os argentinos, somando apenas uma assistência em 16 jogos. Assim, em 2025, foi emprestado pelo River para o Al Rayyan-QAT. Lá, obteve seis gols e uma assistência em 17 embates.

O novo reforço do Tricolor chega para disputar posição com Juan Martín Lucero e Deyverson, que alternaram na titularidade neste ano. Bareiro, que tem nove duelos por sua seleção, será o primeiro paraguaio a vestir a camisa do Leão.

